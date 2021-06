Seguito anche in passato, Donny van de Beek viene nuovamente accostato alla Roma. Il centrocampista olandese in forza al Manchester United, secondo quanto scrivono in Spagna, potrebbe lasciare i Red Devils. E per il futuro del classe ’97 si parla di tre possibili destinazioni: un ritorno all’Ajax, club lasciato proprio per passare allo United; un trasferimento alla Roma, essendo un tipo di giocatore apprezzato da José Mourinho; infine, l’Everton.

Fonte: Fichajes.net

