Zaniolo: test a Villa Stuart aspettando la visita di controllo dal professor Fink

La stagione volge al termine e non ce l’ha fatta a rientrare in tempo per aiutare Fonseca e i compagni, ma Nicolò Zaniolo si prepara a tornare protagonista dalla prossima stagione e il suo recupero dall’infortunio al ginocchio procede.

Il centrocampista della Roma stamattina si è sottoposto ad alcuni test fisici presso la clinica Villa Stuart. Una visita propedeutica al consulto a Innsbruck con il professor Christian Fink, che lo ha operato al ginocchio lo scorso ottobre. Ancora incerta la data della visita di controllo in Austria, che sarà programmata entro questa settimana.