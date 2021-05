Under 19, 2-3 al Torino col gol di Tall al 94′! Roma vittoriosa dopo sei partite

(D.Luciani) – Una gara dominata, una vittoria quasi sprecata. E’ la zampata di Lamine Tall a riportare la vittoria alla Roma Under 19 che batte il Torino di Federico Coppitelli per 2-3 nella 23esima giornata di campionato. All’ultimo respiro, nel quarto minuto di recupero del secondo tempo, il centravanti giallorosso classe 2001 mette in rete in allungo il cross di Podgoreanu e riporta il successo ad Alberto De Rossi dopo una sconfitta e cinque pareggi.

Una gioia arrivata alla fine di una partita avuta in pugno sin dall’inizio dalla Roma, nonostante una traversa di Celesia colpita con un colpo di testa in mischia da angolo: il vantaggio arriva alla mezzora col gol del difensore Buttaro e più volte poi i giallorossi sfiorano clamorosamente il raddoppio con Ciervo (palla messa fuori a due metri dalla porta), con Afena-Gyan (palo) e con Milanese (grande parata di Sava su tiro a giro dal limite dopo dribbling spettacolare).

Nella ripresa il Torino entra più deciso e dopo dieci minuti trova l’1-1 con Lovaglio, ma al 70′ resta in inferiorità numerica per il secondo giallo mostrato al centravanti Cancello. L’ingresso di Mory Bamba scuote la Roma col nuovo vantaggio romanista a dieci dalla fine su assist di Rocchetti, 1-2. Sembra finita ma i granata non mollano e sfruttano un calcio piazzato per pareggiare con Spina in mischia, 2-2. Gli assalti finali premiano la Roma col sesto gol in campionato di Tall che prosegue così il momento d’oro dei giovani giallorossi dopo gli ottimi esordi in prima squadra di Darboe e Zalewski.

La Roma si rilancia a 42 punti, uno in meno dell’Inter e due in meno della Samp capolista: proprio i nerazzurri saranno ospiti dei giallorossi sabato alle ore 13 al “Tre Fontane” mentre i blucerchiati ospiteranno l’Atalanta.