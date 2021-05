Under 18, la Roma cala il poker e vola in testa: 4-1 alla Fiorentina. Domenica c’è il derby!

(D.Luciani) – Vittoria col poker e primo posto per la Roma Under 18. Al “Di Bartolomei” di Trigoria, i giovani giallorossi del tecnico Aniello Parisi stendono per 4-1 la Fiorentina allenata dal romano ed ex romanista Daniele Galloppa e, approfittando del pareggio interno dell’Inter col Genoa (2-2), raggiungono i nerazzurri in vetta alla classifica a 28 punti dopo 15 giornate.

Gara messa subito in discesa dalla Roma, padrona assoluta del campo e guidata dalle splendide giocate di Christian Volpato: l’italo-australiano, già preso in procura da Totti, disegna il campo trovandosi a meraviglia con gli altri due talenti puri Riccardo Pagano e Claudio Cassano. Proprio Pagano è il primo a rendersi più che pericoloso, andando due volte a centrare i pali della porta della Fiorentina al 2′ e al 10′. La partita invece la sblocca Volpato con un gran sinistro all’incrocio dei pali appena entrato in area, 1-0.

Dicorato e De Bartolo proteggono bene la difesa tenuta alta dal gigante Giorcelli, mentre l’ex Barcellona Oliveras è devastante nelle discese sulla fascia sinistra. I viola provano a reagire ma si disuniscono e lasciano spazi alla Roma che non si fa pregare per chiudere il match. Con due azioni fotocopia in contropiede, De Bartolo regala due assist a Voelkerling Persson: due conclusioni vincenti in diagonale e prima doppietta stagionale. Il centravanti svedese potrebbe chiudere subito la tripletta su uno splendido passaggio filtrante di Volpato, il portiere è superato con un bel tocco di sinistro ma Ghilardi salva a due passi dalla linea.

Nella ripresa il dominio romanista non si affievolisce nonostante i tanti cambi di Parisi che, privo di alcuni elementi come Faticanti e Rocchetti, dà spazio a Logrieco, Thairovic e Cherubini. La quarta rete romanista arriva a venti minuti dalla fine con Cassano, abile a finalizzare nel migliore dei modi un morbido assist in pallonetto di Logrieco. Decimo gol in campionato per Cassano, capocannoniere del torneo. Dopo aver rischiato di subire il quinto gol da Gante, nel finale la Fiorentina mette a segno il gol della bandiera con Toci.

Vittoria importante per i giallorossi che agganciano l’Inter e staccano di sei punti il Torino: il miglior viatico per l’impegno clou di domenica per la Roma, impegnata al “Green Club” di via Maristi nel derby contro la Lazio allenata da Tommaso Rocchi.

TABELLINO:

Roma (4-3-1-2): Milan; Louakima (57′ Ludovici), Giorcelli, Evangelisti (75′ Zajsek), Jan Oliveras (57′ Meloni); Di Bartolo, Dicorato (63′ Cherubini), Pagano (75′ Tahirovic); Volpato (46′ Logrieco); Voelkerling Persson (63′ Ganțe), Cassano. A disp.: Berti (GK), Modugno. All.: Parisi.

Fiorentina (3-4-1-2): Dainelli; Marenco, Ghilardi (46′ Djibril), Lucchesi; Rocchetti (75′ Cassai), Quirini (55′ Magliocca), Amatucci (75′ Aprili), Fognetti; David; Fiumalbi (63′ Peronelli), Toci. A disp.: Bertini (GK), Santi, Dodaro, Aliboni. All.: Galloppa.

CLASSIFICA dopo 17 giornate: Inter e Roma 28, Torino 22, Genoa* 21, Atalanta** 21, Sassuolo 21, Lazio* 20, Monza 18, Milan 17, Fiorentina* 16, Parma* 15

Con un asterisco le squadre con una partita in più.

Con due asterischi le squadre con una partita in meno.