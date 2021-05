Under 18, il derby finisce 1-1: Tahirovic risponde a Ferrante, poi la traversa ferma la Roma

(D.Luciani) – La Lazio di Tommaso Rocchi blocca sull’1-1 la Roma U18 in un derby poco spettacolare e molto combattuto. Ai giallorossi di Parisi non basta una grande prestazione di Benjamin Tahirovic: lo svedese dal passaporto bosniaco prima riacciuffa i biancocelesti con un gran tiro da fuori e poi cresce col passare dei minuti dominando il centrocampo fino a sfiorare il raddoppio nella ripresa con un’altra gran conclusione dalla distanza che si infrange in pieno sulla traversa.

I biancocelesti non si sono praticamente mai resi pericolosi dalle parti di Berti dopo aver sbloccato la partita con Ferrante, bravo a trovare l’angolino con un destro dal limite dopo solo quattro minuti di gioco. Le uniche sortite che impensieriscono Giorcelli e compagni arrivano da Coulibaly e Mancino, i ragazzi di maggiore qualità a disposizione di Rocchi, che però non trovano nei compagni validi aiuti.

E’ la Roma ad avere le occasioni per vincere: nel primo tempo Voelkerling Persson fa tremare la porta di Moretti con un poderoso stacco di testa fermato dalla traversa. Poi nella ripresa, oltre al secondo legno colpito da Tahirovic, le opportunità migliori capitano a Cherubini e Pagano ma la palla non entra.

I giallorossi salgono a 29 punti in classifica, l’Inter vince in casa della Fiorentina e va a 31. Dietro ai giallorossi c’è il Torino a 23 e poi è bagarre con sette squadre in tre punti, Lazio compresa.

Il tabellino:

Lazio (3-5-2): Di Fusco (13′ Moretti); Franco, Santovito, Zaghini; Pollini (83′ Colace), Ferro (83′ Manzo), Coulibaly, Ferrante, Marinacci (59′ De Santis); Riosa (83′ Muhammad), Mancino (83′ Chimenti). A disp.: Capotosti, Mari, Campoli. All.: Rocchi.

Roma (4-3-1-2): Berti; Louakima (80′ Meloni), Giorcelli, Evangelisti, Oliveras; Di Bartolo, Tahirovic, Pagano (80′ Modugno); Volpato (64′ Logrieco); Voelkerling Persson (46′ Cherubini), Cassano (64′ Dicorato). A disp.: Milan (GK), Bianchino, Ludovici, Patrik Ngingi. All.: Parisi.

Marcatori: 4′ Ferrante, 12′ Tahirovic