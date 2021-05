Roma, la rivoluzione continua: boom infortuni, via il responsabile medico

L’epurazione da parte dei Friedkin continua. Se è vero che la stagione della Roma è stata pesantemente condizionata, in negativo, dagli infortuni muscolari, la proprietà vuole cercare di correre ai ripari in vista della prossima stagione. Così ieri è stato convocato il responsabile dello staff medico, Andrea Causarano, per comunicargli che il rapporto con lui sarebbe stato interrotto, anche se il suo contratto scadrebbe a fine giugno. Sotto esame la posizione dei suoi collaboratori, Manara e Costa che saranno valutati dal sostituto di Causarano, con quest’ultimo che potrebbe tornare a lavorare con Antonio Conte.