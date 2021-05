Roma, José Mourinho firmerà un contratto da 7.5 milioni più bonus a stagione

La Roma ufficializza che José Mourinho sarà l’allenatore della squadra a partire dal prossimo anno. La società giallorossa ha annunciato questa mattina che Paulo Fonseca non continuerà ad essere il tecnico, ringraziandolo per il suo lavoro in questi due anni. Stando a quanto riportato dall’emittente satellitare, Mourinho sbarcherà nella Capitale per firmare un contratto che dovrebbe garantirgli 7.5 milioni di euro più bonus a stagione, visto che la società sfrutterà il tipo di tassazione favorevole del decreto crescita. L’arrivo del tecnico portoghese però è previsto per la fine della stagione in corso, dove mancano ancora quattro partite di Serie A e il ritorno della semifinale di Europa League.

Fonte: Sky Sport