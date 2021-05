Righetti: l’ex giallorosso ricoverato in terapia intensiva per due infarti, prognosi riservata. Striscione dei tifosi: “Tieni duro”

Paura per Ubaldo Righetti. L’ex calciatore della Roma, campione d’Italia con i giallorossi nell’83 e oggi opinionista della tv ufficiale del club, si è sentito male in giornata durante una partita di padel e per questo è ricoverato all’ospedale Sant’Andrea. Probabilmente un principio d’infarto la causa del malore. Righetti, 58 anni, non sarebbe in pericolo di vita, è cosciente e le sue condizioni non sarebbero gravi ma in ogni caso è tenuto sotto osservazione. L’ex giallorosso la scorsa settimana ha incontrato a pranzo Massimiliano Allegri, con la foto dei due diventata subito virale sui social.

06.00 – Secondo quanto riferisce la versione online del quotidiano, Ubaldo Righettisarebbe stato trasferito in terapia intensiva. Prognosi riservata per l’ex difensore giallorosso.

Fonte: Gazzetta.it

22.45 – Sostegno a Righetti anche dalla Roma, che sul profilo di Twitter ha pubblicato un messaggio di vicinanza all’ex calciatore giallorosso. Righetti è da tempo opinionista di Roma Tv e anche ieri era in studio a Trigoria per il postpartita di Samp-Roma.