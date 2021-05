INTER-ROMA: i convocati di Fonseca. Tornano El Shaarawy, Perez e Villar (FOTO)

A poche ore dalla sfida tra Inter e Roma, il club giallorosso rende nota la lista dei convocati di Paulo Fonseca per affrontare la trasferta di San Siro. Nella lista dei 23 calciatori su cui potrà contare il tecnico portoghese c’è anche Gonzalo Villar, rimasto ai box negli ultimi impegni per via dell’infortunio all’adduttore. Torna anche Stephan El Shaarawy mentre non recupera Chris Smalling. Di seguito la lista completa:

Portieri: Farelli, Mirante, Fuzato.

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Santon, Reynolds, Mancini, Kumbulla, Peres.

Centrocampisti: Cristante, Darboe, Villar, Pellegrini, Pastore, Zalewski, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy