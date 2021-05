Instagram, Zaniolo dopo la visita con il prof. Fink: “Si riparte, felicissimo”. E poi: “La vita ti dà sempre l’opportunità di ricominciare” (FOTO)

Nicolò Zaniolo era atteso oggi in Austria dalla visita con il professor Fink per ottenere il via libera definitivo per il ritorno in campo. Ed è lo stesso giallorosso a fornire aggiornamenti sull’esito positivo del controllo al ginocchio: “Si riparte! Felicissimo e grazie mille veramente a tutti!”, il messaggio di Zaniolo tramite una storia su Instagram.

Poi, il 22 romanista ha pubblicato su Instagram un’immagine di un’esultanza con la maglia della Roma, accompagnata da un messaggio: “E se un giorno me lo chiederanno, risponderò che la vita è bellissima perché nonostante le lacrime, i brutti momenti, i dolori e le delusioni, ti dà sempre l’opportunità di ricominciare”.

“22/05/2021 Il resto è solo un brutto ricordo! Let’s go! Visite superate…”, con questo pensiero su Instagram anche la mamma di Zaniolo, Francesca Costa, ha rassicurato i tifosi del buon risultato della visita dal prof. Fink.

