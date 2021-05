FOTO – Derby, la coreografia giallorossa: “Daje Roma”

Nella settimana del derby, in scena questa sera alle 20.45 all’Olimpico, la Roma aveva lanciato l’iniziativa “Inside the Derby” con la possibilità per i tifosi di acquistare il biglietto, riempire virtualmente lo stadio e sostenere la squadra. E il supporto dei romanisti non si è fatto attendere.

Oggi, a circa due ore dal fischio d’inizio, il club giallorosso ha svelato su Twitter la coreografia “con cui vi sentiremo più vicini”: in Curva Sud campeggia la scritta “Daje”, rossa su sfondo giallo, e “Roma”, gialla su sfondo rosso.