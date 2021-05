Calciomercato Roma: Mkhitaryan vicino al rinnovo. Incontro in programma, c’è il sì di Mourinho

Presto una delle questioni aperte in casa Roma potrebbe avere una soluzione positiva: si tratta del rinnovo di contratto di Henrik Mkhitaryan. Secondo le ultime indiscrezioni il neo tecnico giallorosso Josè Mourinho ha dato il suo ok alla permanenza in giallorosso del centrocampista armeno, che aveva già avuto nella sua precedente esperienza al Manchester United (pur se i rapporti tra i due non erano idilliaci). In programma un incontro per definire il nuovo accordo.

Il suo contratto è scadenza il prossimo giugno e da tempo si sono verificate tutte le condizioni per il prolungamento automatico. Manca però l’assenso del giocatore, che potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Fonte: tuttomercatoweb.com