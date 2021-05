Calciomercato Roma, Koopmeiners primo obiettivo di Mourinho: trattativa con l’AZ Alkmaar e l’agente

Tra i nomi circolati per il centrocampo da mettere a disposizione di José Mourinho c’è anche il profilo di Teun Koopmeiners, classe ’98 in forza all’AZ Alkmaar. Secondo quanto riferisce il portale sportivo, Koopmeiners rappresenta uno dei principali obiettivi del tecnico portoghese. Il club giallorosso ha già iniziato le trattative con l’AZ e con l’agente del centrocampista, Bart Baving. I colloqui tra le parti sono in corso, ma c’è bisogno di tempo per raggiungere l’accordo finale.

Il giocatore, inoltre, vorrebbe chiudere qualsiasi potenziale trasferimento prima dell’inizio dell’Europeo. C’è fiducia in casa Roma e si registrano accelerazioni nell’ultima settimana proprio su insistenza di Mourinho.

Fonte: romapress.net

