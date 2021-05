Calciomercato Roma, i giallorossi preparano un’offerta di 15 milioni per Belotti

La Roma continua a lavorare sul mercato per rafforzare la rosa e regalare a mister Mourinho i migliori giocatori per il suo gioco. Il tecnico portoghese avrebbe richiesto un attaccante per la prossima stagione, così la società giallorossa avrebbe messo gli occhi su Andrea Belotti del Torino. Stando a quanto riportato dall’emittente satellitare, la Roma sarebbe pronta ad avanzare un’offerta di 15 milioni di euro. La cifra viene ritenuta congrua per il fatto che il contratto dell’attaccante granata scadrà il 30 giugno 2022.

Fonte: Sky Sport