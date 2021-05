Calciomercato Roma, dalla Spagna: quattro nomi nuovi nell’agenda di Mourinho, c’è anche Leao

José Mourinho si prepara a sbarcare alla Roma e non si fermano le voci sui possibili nuovi acquisti del club giallorosso. Dalla Spagna segnalano altri 4 profili che interessano il tecnico portoghese, tutti della scuderia del suo agente Jorge Mendes.

Il primo è Daniel Podence, esterno destro del Wolverhampton già visionato da Mourinho ai tempi del Tottenham. Sempre per la fascia destra un altro nome è quello di Ricardo Pereira del Leicester, anche lui a suo tempo seguito dallo Special One. A seguire c’è Sergio Oliveira, 28enne centrocampista del Porto che ha avuto un rendimento alto nell’ultima stagione, realizzando 20 gol e 7 assist in campionato. Per l’attacco l’idea è Rafael Leão, pur se difficilimente il Milan sarebbe disposto a privarsene. Per tutti e 4 i profili le rispettive valutazioni si aggirano intorno ai 30 milioni di euro.

Fonte: Fichajes.net