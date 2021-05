Calciomercato Roma, dalla Spagna: Mourinho vuole portare Isco in giallorosso

Dopo un solo giorno dall’annuncio di José Mourinho come nuovo allenatore della Roma, il tecnico portoghese sarebbe già a lavoro insieme alla società per rafforzare la rosa e ottenere i migliori giocatori per la prossima stagione. Stando a quanto riportato dal portale sportivo spagnolo infatti, il club giallorosso avrebbe messo a disposizione di Mourinho 50 milioni di euro da spendere sul mercato e il tecnico vorrebbe investire parte di questa cifra su Isco del Real Madrid. Florentino Perez chiede una cifra intorno ai 30 milioni, ma potrebbe partire anche per meno. Su di lui ci sarebbe anche il Siviglia che però non sembra voler offrire oltre i 15 milioni, cifra considerata troppo bassa per il suo cartellino.

