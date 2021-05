Mario Giuffredi torna a parlare di Jordan Veretout. L’agente del centrocampista francese della Roma è intervenuto ai microfoni dell’emittente radiofonica napoletana per commentare l’arrivo in giallorosso di José Mourinho, oltre che il possibile futuro del suo assistito. “Affronteremo il discorso a fine campionato– le sue parole – , non conosco il pensiero di Mourinho su di lui. So per certo che Jordan sarebbe entusiasta di lavorare con lo Special One”.

Fonte: RADIO PUNTO NUOVO