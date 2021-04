Zaniolo: 10% di forza in meno sulla gamba operata. Bisognerà aspettare ancora 3-4 settimane per il rientro

Come già emerso in mattinata dalle pagine della rassegna stampa, il rientro di Zaniolo non è ancora prossimo. L’attaccante giallorosso, infatti, reduce dal secondo infortunio al legamento crociato, si è sottoposto a una visita dal chirurgo che lo operò. Il responso ha sottolineato come il ginocchio non abbia alcun problema ma tra la gamba operata e l’altra risulta un 10% in meno di forza muscolare. Motivo per il quale bisognerà aspettare ancora, circa 3-4 settimane, prima di poterlo rivedere in campo.

