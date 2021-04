TORINO-ROMA: i convocati di Fonseca. Ancora out Smalling, ok Calafiori (FOTO)

Dopo l’allenamento mattutino e la conferenza stampa pomeridiana, Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per la trasferta contro il Torino in programma domani alle 18.00. Ancora assente Chris Smalling, che “sta molto meglio” come ha dichiarato l’allenatore giallorosso, e lo squalificato Lorenzo Pellegrini, oltre agli infortunati Spinazzola, El Shaarawy, Kumbulla e Zaniolo. C’è, invece, Riccardo Calafiori, uscito anzitempo giovedì sera contro l’Ajax.

L’elenco dei 22 convocati:

Pau Lopez

Mirante

Fuzato

Karsdorp

Ibanez

Juan Jesus

Santon

Reynolds

Fazio

Mancini

Bruno Peres

Calafiori

Cristante

Villar

Veretout

Pastore

Diawara

Mkhitaryan

Dzeko

Pedro

Mayoral

Carles Perez