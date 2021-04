Roma-Bologna, MANCINI: «Potevamo fare di più ma va bene così, con l’Ajax la partita dell’anno. Emozionante la prima da capitano»

Queste le dichiarazioni di Gianluca Mancini, difensore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Bologna.

Partita non facile per l’aggressività del Bologna, ma poi avete amministrato.

Nel primo tempo abbiamo sofferto la loro pressione, potevamo fare qualcosina di più ma non abbiamo rischiato. Poi l’abbiamo sbloccata e abbiamo cercato di creare occasioni in contropiede. Siamo in un momento della stagione in cui le partite iniziano a farsi sentire, anche la stanchezza. Ci portiamo a casa i 3 punti e aspettiamo le altre partite.

Cosa significa indossare la fascia da capitano?

È un’emozione unica, anche se non sono romano è una soddisfazione unica. Ero molto ansioso, se non fosse andata bene avrei portato jella.

Ora l’Ajax

L’Europa League è un bellissima competizione, abbiamo fatto una partita di sostanza all’andata e ora prepariamo la partita più importante della stagione. Vogliamo la semifinale