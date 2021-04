Manchester United-Roma, PELLEGRINI: «Nulla da rimproverare alla squadra e a Fonseca, i bilanci si fanno alla fine»

Queste le dichiarazioni di Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Manchester United.

PELLEGRINI A SKY SPORT

Da capitano la prima cosa che ti senti di dire alla squadra e ai tifosi?

Non ho nulla da dire e da rimproverare alla squadra. Gran primo tempo, nel secondo tempo non so cosa dire. E’ difficile parlare ora. Ai tifosi dico che proveremo a fare l’impresa. A parte il secondo tempo, abbiamo preparato la partita come fosse quella della vita, lo faremo anche al ritorno fin quando l’arbitro non fischierà la fine.

Cosa è successo nel secondo tempo?

Ci siamo lasciati nello spogliatoio dicendo di lottare fino alla fine, non è facile giocare qui. Sono successe tante cose ed è difficile parlarne ora.

Guardando al futuro cosa dice? Arriveranno critiche forti a Fonseca.

I bilanci si fanno alla fine, la Roma non è uscita dall’Europa. Sarà difficile recuperare, i bilanci si fanno giovedì prossimo. Sul mister nulla da dire: ha fatto, anzi sta facendo un percorso in cui tutti quanti sono migliorati, la Roma continua a migliorare. Arriverà qualche critica come arriverà a noi dopo questa prestazione, ma è giusto che sia così.