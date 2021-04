Europa League: ricavi superiori ai 100 milioni per la Roma

Non sarà la Champions, ma anche l’Europa League garantisce alla Roma una gran tesoretto. La semifinale infatti ha già portato in cassa circa 15 milioni di euro di premi Uefa finora incassati (più la quota di mercato che la Uefa deve ancora definire). Indipendentemente da come andrà stasera è probabile inoltre che i ricavi da diritti tv e premi torneranno sopra la soglia dei 100 milioni di euro. Il record è del 2018, quando con la gloriosa semifinale col Liverpool il bilancio toccò la cifra record di 128 milioni e la quota Uefa salì a 45 milioni. Se dovesse poi arrivare addirittura alla finale di Danzica, la torta sarebbe ancora più ricca, tanto da eguagliare il record del 2018. E il giro d’affari potrebbe rivedere quota 200 milioni.

Fonte: Il Sole 24 Ore

