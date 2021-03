Oltre a Kumbulla, vittima di un problema al ginocchio durante l’impegno con l’Albania, questa mattina a Villa Stuart è atteso anche Mkhitaryan per valutare i progressi del recupero dall’infortunio al polpaccio destro, subito 15 giorni fa. Visita di controllo dunque per l’armeno che spera di tornare a disposizione per la sfida di Europa League con l’Ajax.