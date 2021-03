Nuova seduta d’allenamento per la Roma che sabato è attesa dalla trasferta in casa del Sassuolo. Hanno proseguito nei rispettivi percorsi personalizzati, con terapie, Cristante e Kumbulla. Programma individuale, invece, per gli altri infortunati come Smalling, Veretout, Mkhitaryan e Zaniolo. Torna ad allenarsi con il gruppo Juan Jesus, rientrato dopo la quarantena per il Covid.