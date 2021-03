Europa League, Shakhtar-Roma si giocherà a porte chiuse: la decisione

Lo Shakhtar non potrà contare sul supporto di 14mila tifosi, quanti ne erano attesi sugli spalti, nella sfida di domani contro la Roma. Come già circolato in mattinata, il Sindaco di Kiev si è opposto alla decisione e, per questo, ha deciso di chiudere l’impianto. Shakhtar-Roma, dunque, si giocherà a porte chiuse come avvenuto una settimana fa per l’andata all’Olimpico.

Questo il comunicato della società ucraina:

Questa decisione è stata presa dalla Commissione per la sicurezza tecnica e ambientale e per le emergenze dell’organo esecutivo del consiglio comunale di Kiev dopo aver analizzato la situazione riguardo il coronavirus, il peggioramento della situazione epidemica e un aumento del numero di contagiati da COVID-19.

Il protocollo della riunione della commissione del 17 marzo indica la decisione “di negare l’accesso agli spettatori durante le partite di calcio, anche internazionali, fino a quando non si sarà stabilizzata la situazione epidemica nella città di Kiev”.

Fonte: shakhtar.com.ru

VAI ALL’ARTICOLO ORIGINALE