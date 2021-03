Calciomercato Roma, rinnovo in arrivo per Karsdorp: accordo per 4 anni e mezzo, niente clausola rescissoria

Dopo Roger Ibanez, che ha prolungato il contratto con la Roma fino al 2025 con annessa clausola rescissoria da 80 milioni di euro, è il turno di Rick Karsdorp. Come fa sapere con un tweet il giornalista di Sky SportAngelo Mangiante, l’esterno olandese rinnoverà il suo contratto, attualmente in scadenza a giugno del 2022, con il club giallorosso: è attesa per la prossima settimana la firma sull’accordo per altri quattro anni e mezzo, dunque fino al 2025. Nell’intesa non è prevista alcuna clausola rescissoria.

Dopo Ibanez, tocca a Rick #Karsdorp L'esterno olandese era in scadenza 2022.

Accordo per quattro anni e mezzo.

Nessuna clausola rescissoria prevista sul nuovo contratto.

Firmerà la prossima settimana.

È il difensore che ha servito più assist (5), insieme a Cuadrado @SkySport pic.twitter.com/MgBXHtAUOB — Angelo Mangiante (@angelomangiante) March 5, 2021