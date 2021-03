Calciomercato Roma: per la panchina spunta il nome di Juric

La Roma pensa al proprio futuro e uno dei nodi che il general manager Tiago Pinto, insieme ai proprietari Dan e Ryan Friedkin, dovrà scegliere nei prossimi mesi è quello della panchina. Il tecnico Fonseca infatti potrebbe non essere confermato e la società sta valutando vari profili per costruire un progetto vincente nel medio-lungo periodo. Come riportato questa mattina dal quotidiano nazionale, la Roma tra i vari profili starebbe valutando anche quello di Ivan Jurić, attualmente tecnico del Verona ed ex secondo di Gasperini.

Fonte: Il Messaggero