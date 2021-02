Villa Stuart: per Dzeko lesione all’adduttore della coscia sinistra, sarà valutato giorno per giorno

Edin Dzeko è stato costretto ad uscire nel secondo tempo della sfida di ieri per lasciar spazio a Mayoral. Un cambio che sembrava già stabilito, poi accelerato dal problema all’inguine riscontrato dall’attaccante bosniaco.

17.00 – Secondo i nuovi aggiornamenti sul fronte Dzeko, il bosniaco, che ha riportato una lesione all’adduttore della coscia sinistra, sarà valutato giorno per giorno.

14.35 – Come fa sapere il giornalista Angelo Mangiante durante il collegamento con l’emittente televisiva, Edin DZeko ha riportato una lesione di primo grado all’adduttore sinistro. Per il bosniaco si prospetta uno stop di due settimane.

Fonte: Sky Sport

11.50 – In mattinata il numero 9 si è recato a Villa Stuart per sottoporsi agli esami strumentali del caso e capire con esattezza l’entità del problema muscolare. Verso le 12.45, l’attaccante è andato via sfruttando un’uscita posteriore senza rilasciare commenti ai cronisti presenti.