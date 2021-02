A due giorni da Roma-Udinese, la Roma si è allenata a Trigoria in mattinata. Il lavoro in campo è stato anticipato da una seduta video, quindi parte atletica prima di un focus tattico e chiusura della seduta dedicata ad esercizi sulla finalizzazione.

Ancora allenamento in gruppo per Pedro, ormai ristabilito, come Reynolds che per la prima volta ha lavorato insieme al resto della squadra. Ha continuato il lavoro a parte invece Smalling.