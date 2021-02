Trigoria: Dzeko torna in gruppo, terapie per Smalling. Individuale per El Shaarawy, Reynolds e Pedro

All’indomani della chiusura della finestra di mercato, col ritorno in campo della Roma per iniziare la settimana di preparazione in vista della Juventus, Edin DZeko si è rivisto con il resto del gruppo. L’attaccante bosniaco era rimasto ai margini della squadra dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro lo Spezia di ormai due settimane fa.

Dzeko si è allenato sul campo insieme a chi non ha preso parte a Roma-Verona mentre il resto della squadra ha svolto un lavoro differente. Allenamento individuale per Pedro, El Shaarawy e Reynolds. Terapie per Smalling che in mattinata si è recato a Villa Stuart per dei controlli dopo l’infortunio al flessore della coscia sinistra.