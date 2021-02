Trigoria: allenamento in vista del Braga. Cristante in parte col gruppo

In vista del match di ritorno di Europa League contro il Braga di giovedì, la Roma, si è ritrovata oggi per allenarsi. Cristante ha svolto parte del lavoro in gruppo, ci sono quindi possibilità che possa vedersi in campo contro i portoghesi. Ancora lavoro individuale invece per Ibanez, Kumbulla e Smalling oltre che Santon e Calafiori.

Si è rivisto sul campo anche Zaniolo che ha ripreso a correre sul campo dopo l’infortunio al ginocchio subito a settembre in nazionale.