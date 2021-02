TIAGO PINTO: “Il sostegno di Fonseca è stato fondamentale, è un tecnico di classe internazionale”

Ritorno in Portogallo ieri per Tiago Pinto che, dalla tribuna, ha visto la Roma battere 2-0 lo Sporting Braga e spianare la strada verso la qualificazione. Il GM giallorosso, prima della sfida, ha parlato così ai microfoni della tv portoghese:

La Roma può arrivare in finale di Europa League?

“Dobbiamo avere una mentalità competitiva e affrontare ogni partita come fosse una finale. Se pensiamo alla finale di Europa League o alla fine del campionato, nel frattempo accadranno delle cose che ci sfuggiranno. Se vogliamo combinare qualcosa, prima dobbiamo passare dall’eliminatoria col Braga”

Sul suo arrivo alla Roma…

“L’inizio non è stato facile a causa del problema Covid, quando sono arrivato ero ancora contagiato. C’erano diversi problemi al mio arrivo, inoltre c’era il mercato aperto e per questo l’adattamento non è stato facile. Ad ogni modo, sono super eccitato e motivato, ho fiducia nel progetto e di quello che i proprietari vogliono fare con il club. Sento molto la loro fiducia e penso che la Roma abbia un potenziale incredibile. Sta a me dimostrare di avere le capacità per portare avanti questo progetto”

Su Fonseca…

“Il suo sostegno nei miei confronti è stato spettacolare. È un grande allenatore, con molta esperienza. È un tecnico di classe internazionale”.

Fonte: Sport Tv