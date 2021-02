Roma-Braga, MANCINI: «Qualità e sacrificio, con il Milan per dare un segnale. Scontri diretti da vincere»

Queste le dichiarazioni di Gianluca Mancini, difensore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Braga:

MANCINI A SKY SPORT

Sta facendo una stagione al di sopra delle aspettative

Dillo a bassa voce, grazie troppi complimenti (ride, ndr).

Siete in emergenza in difesa, quanto contano anche i tuoi consigli?

Io penso che la parola chiave sia sacrificio e questa squadra lo sta dimostrando dall’anno scorso che chi gioca fa bene in qualsiasi ruolo. Non dimentichiamoci che Cristante è un centrocampista e sta facendo il difensore centrale ad alti livelli, anche Karsdorp e Spinazzola l’hanno fatto, anche Veretout, tutti si stanno adattando e stanno facendo bene

Sta aumentando la forza agonistica di questa squadra?

Si dal centrocampo in su siamo forti forti a livello di qualità e in alcune partite sembravamo molli soprattutto a inizio anno… Domenica bisogna dare un bel segnale ed essere determinati perché sarà un girone di ritorno molto difficile. Nelle ultime partite abbiamo dimostrato qualità ma anche sacrificio.

Vi pesa non aver mai battuto una big?

Ci rode tanto. Il girone d’andata abbiamo fatto male con le big, bisogna cambiare qualcosa perché se vogliamo la Champions League gli scontri diretti vanno vinti.

Ora come vi sentite all’interno della stagione come gruppo?

Come gruppo ci siamo sempre sentiti un grande gruppo, perché dopo le batoste che abbiamo preso nel girone d’andata abbiamo sempre reagito vincendo le altre partite. Noi ci siamo parlati e ci siamo detti che se vogliamo puntare alla Champions League queste partite bisogna vincerle, bisogna fare uno step in avanti tutti insieme per far si che la Roma sia bella ma anche determinata e pronta.