Juventus-Roma, VERETOUT: “Oggi ci è mancato solo il gol, ma siamo sulla strada giusta. Siamo una grande squadra”

Al termine di Juventus-Roma, finita 2-0 per i bianconeri, è intervenuto il centrocampista dei giallorossi Jordan Veretout. Le sue dichiarazioni ai microfoni dei cronisti:

VERETOUT A SKY SPORT

Voi belli, ma loro fanno gol

Penso che oggi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo fatto il nostro gioco ma non siamo riusciti a segnare. Loro con 2-3 occasioni hanno segnato due gol. Dobbiamo continuare così, siamo sulla buona strada. Già da domenica prossima dobbiamo ripartire, il campionato si giocherà fino alla fine.

Sta diventando un limite non vincere con le grandi?

No, oggi abbiamo giocato contro una grande squadra ed è sempre difficile. Penso che abbiamo fatto bene e con fiducia, ma è mancato l’ultimo passaggio per fare gol. Dobbiamo lavorare su questo e già domenica prossima abbiamo una partita importante.

Pirlo ha detto di aver fatto la partita che la Roma ha disputato all’andata

Sì, all’andata siamo andati più in contropiede e oggi il contrario. Sappiamo giocare il nostro gioco e abbiamo fatto bene fino agli ultimi metri. Dobbiamo lavorare sulla finalizzazione. Oggi avremmo potuto vincere, abbiamo avuto occasioni e siamo sempre arrivati nella loro area. Ma loro hanno fatto gol e noi no.

VERETOUT A ROMA TV

Tanti complimenti dagli avversari ma vince la Juve, la differenza la fanno i gol

Sì abbiamo giocato bene solo che non abbiamo segnato. Loro hanno fatto 2 gol e così non puoi vincere. Ma abbiamo giocato con fiducia e senza paura. Solo che negli ultimi metri bisognava essere più precisi. Dobbiamo continuare a lavorare con fiducia e vincere altre partite.

Come mai questi errori? Cosa è mancato?

Penso un po’ di precisione, forse abbiamo troppa fretta, ma dobbiamo continuare così. Siamo arrivati spesso in area ma dobbiamo riuscire a fare anche gol. In questa stagione abbiamo dimostrato di essere una grande squadra e dobbiamo continuare così.

Siamo arrivati parecchie volte al limite, perchè non tiriamo da fuori?

Sì è vero, penso che dobbiamo calciare di più, me compreso, ma oggi non abbiamo fatto bene negli ultimi metri. Dobbiamo lavorare su questo perchè abbiamo tanti giocatori che possono calciare da lontano, ma quando crossiamo dobbiamo essere più presenti in area. Ma è importante che oggi abbiamo giocato con fiducia il nostro calcio. Oggi non siamo riusciti a segnare, anche se solitamente riusciamo a segnare contro tutti. Ora dobbiamo lavorare visto che domenica c’è una partita importante.

Nel primo tempo abbiamo attaccato soprattutto a sinistra, l’avevate preparata così?

No, lavoriamo su entrambi i lati ma oggi abbiamo sfruttato di più la sinistra. Con Miki e Spina siamo abituati a giocare insieme e sappiamo che se lo facciamo mettiamo in difficoltà l’avversario. Dobbiamo continuare a farlo ma anche giocare il nostro gioco creando spazi sfruttando la profondità. Già da domenica c’è una partita molto importante contro l’Udinese.