Fonseca-Dzeko: chiarimento molto positivo in mattinata. Il tecnico ha apprezzato l’atteggiamento del bosniaco

Come riferisce su Twitter Gianluca Di Marzio, il tanto atteso confronto andato in scena in mattinata tra Dzeko e Fonseca viene definito “molto positivo”. L’attaccante bosniaco era stato escluso dai convocati per le gare di campionato con lo Spezia e l’ultima con il Verona dopo la diatriba scattata a seguito dell’eliminazione dalla Coppa Italia.

Conferme sull’incontro positivo tra Dzeko e Fonseca anche dal giornalista di Sky Sport, Angelo Mangiante. Secondo quanto rivelato, il numero 9 è andato incontro all’allenatore, che ha apprezzato l’atteggiamento del bosniaco, in un clima definito “molto disteso”.

