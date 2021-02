Braga-Roma, SPINAZZOLA: “Potevamo fare altri 2 gol”

Queste le dichiarazioni di Leonardo Spinazzola, difensore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Braga:

Non è stato facile?

No, sapevamo che il Braga è una buona squadra con calciatori di grande valore che mettono intensità e qualità. Qualche infortunio di troppo ha costretto me Karsdorp e Veretout a giocare fuori ruolo ma ci abbiamo messo tanto sacrificio. Era importante vincere, con 2 gol ancora meglio

La chiave?

Andare in vantaggio subito. Poi l’espulsione, anche se potevamo sfruttare meglio la superiorità. Potevamo fare 2-3 gol in più

Il ritorno?

Saranno altri 95′ di grande sofferenza, sappiamo di dover lottare fino alla fine.