Braga-Roma, FONSECA: “Grande prova di squadra. Ibanez e Cristante in dubbio per il Benevento. Dzeko e Mayoral insieme? Non lo escludo“

Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Braga:

FONSECA A SKY SPORT

Prova di maturità della Roma? Avete chiuso con un solo difensore di ruolo e non avete preso gol?

Sì, è stata una grande dimostrazione di spirito di squadra. Spinazzola e Karsdorp hanno giocato bene in questa posizione, Veretout bene come terzino. E’ stato difficile ma i difensori hanno tenuto bene.

Dzeko e Mayoral entrambi in gol…

E’ stato importante. Dzeko ha giocato molto bene e Borja è entrato bene. Tutta la squadra ha fatto bene. Magari molti sono sorpresi della qualità del Braga, ma noi ci aspettavamo una partita così. Il Braga non ha mai avuto situazioni per fare gol. Non solo i difensori, ma tutta la squadra ha lavorato bene a livello difensivo.

Come stanno Cristante e Ibanez?

Non ho parlato col dottore, domani dobbiamo fare una valutazione. Ma penso che sarà difficile averli nella prossima partita.

Vedo una crescita della Roma, riuscirà a vincere negli scontri diretti?

Non abbiamo avuto buoni risultati con le grandi squadre, ma abbiamo quasi sempre giocato tutte le partite fuori casa. Ora li avremo in casa, stiamo lavorando per essere più forti con le grandi squadre.

La fascia è passata da Cristante a Mancini. Dzeko non è vice capitano?

In questa partita è stato Mancini, come avete visto.

Ci aspettavamo che Dzeko fosse il vice capitano…

Stiamo tornando su un argomento che non è importante adesso. Vediamo in futuro.

Dzeko potrebbe coesistere con Mayoral?

Vediamo in futuro. La squadra sta giocando bene con questo modulo, non sono chiuso a giocare con due attaccanti ma vorrei avere la situazione in cui possiamo giocare. La squadra sta giocando bene così.