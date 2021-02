Benevento-Roma, VILLAR: «C’è rammarico, un’occasione sprecata»

Queste le dichiarazioni di Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Benevento:

VILLAR A ROMA TV

C’è rammarico…

Sì, tutta la squadra è arrabbiata. Era una buona opportunità per avvicinarci al secondo posto, oggi è stata una serata difficile.

Cosa avevate preparato che non è riuscito?

Erano in 11 giocatori sotto la porta, abbiamo sbagliato l’ultima scelta e passaggio, io per primo. Non possiamo dire nulla, dobbiamo lavorare e pensare a giovedì poi al Milan.

Perché non si tira dalla distanza?

Sì, vale per tutta la squadra e per me per primo. Non tiro mai e devo cercare il tiro da fuori area, è un difetto che devo migliorare. Non abbiamo fatto molti tiri e non abbiamo creato occasioni, dobbiamo lavorare e non si può far nient’altro.

Serviva più pazienza, velocità e intraprendenza?

Ora appena finita la partita posso dire qualcosa, ma domani quando rivedremo la partita capiremo cosa abbiamo sbagliato. Poi inizieremo a lavorare, la prossima volta faremo meglio.

VILLAR A SKY SPORT

Un’occasione persa…

Sì, siamo tutti arrabbiati. Io per primo. Oggi era un’opportunità per noi dopo i risultati di oggi per avvicinarci al Milan. Dobbiamo pensare a giovedì.

Cosa è mancato?

Domani vedrò ancora la partita ma è mancata un po’di lucidità nel muovere la palla, forse abbiamo avuto un po’ d’ansia con il passare dei minuti. Abbiamo sbagliato le ultime scelte e ci è mancata un po’ di precisione.

Magari anche qualche soluzione da fuori poteva essere un’opzione…

Sì, sarebbe stata una buona opzione. Ci devo lavorare perchè a volte non guardo nemmeno la porta. Anche la squadra deve migliorare sotto questo aspetto. Non abbiamo tirato molto in porta e non abbiamo avuto tutte quelle occasioni che di solito creiamo.

Ora va messa in campo la rabbia?

Sì, non si può mollare. Giovedì abbiamo l’opportunità dell’Europa League e poi c’è il Milan, per avvicinarci al secondo posto che vogliamo.

Rivede spesso le partite il giorno dopo?

Sì, mi piace rivederle per vedere cosa ho fatto bene e cosa male. Mio padre mi dice sempre di farlo e io ci provo quasi sempre.

Stasera avete perso punti contro una piccola per la prima volta. Con il Milan potrebbe essere la volta buona per battere una big?

Potrebbe essere quello il giorno per fare una grande partita, prima però c’è l’Europa League giovedì.