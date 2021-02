Come riporta la nota pubblicata dall’As Roma nella giornata di ieri, a conclusione del primo mese del 2021, si evidenzia il netto calo riferito all’indebitamento netto finanziario del club. Si è passati dai 393.8 milioni dello scorso novembre, ai 253,4 attuali, dato possibile grazie alla conversione dei finanziamenti soci, messi in atto dai Friedkin, negli ultimi mesi.

Fonte: Asroma.com

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE