Trigoria, presenti 300 tifosi per incitare la squadra: cori, fumogeni e una gru per alzare lo stendardo “ASR”. Anche uno striscione della Curva Sud

Nonostante le limitazioni per il Coronavirus, l’aria da derby a Roma si fa sentire. Circa 300 tifosi giallorossi si sono ritrovati fuori dal centro sportivo Fulvio Bernardini per caricare la squadra a poche ore dalla stracittadina. Cori, fumogeni e tante bandiere in attesa dell’uscita del pullman, prevista per le 18,15.

Edin DZeko e Tiago Pinto hanno ripreso le immagini al momento dell’uscita della squadra dai cancelli del centro sportivo.