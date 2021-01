Nuovo allenamento per la Roma in vista del derby di venerdì contro la Lazio. Gli uomini di Paulo Fonseca sono scesi nuovamente sui campi del ‘Fulvio Bernardini’ per preparare la sfida contro i biancocelesti e in gruppo si è rivisto Pedro – a questo punto non è esclusa la sua presenza almeno in panchina per la sfida contro la squadra di Inzaghi –, al rientro dopo l’infortunio rimediato il 31 dicembre. Ancora lavoro a parte, invece, per Santon, Mirante, Calafiori e Zaniolo.