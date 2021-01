Prosegue il lavoro della Roma a Trigoria verso il match di campionato, prima giornata del girone di ritorno, contro il Verona in programma domenica sera all’Olimpico. Anche oggi Edin Dzeko, al centro delle cronache romaniste, si è allenato individualmente, come Mkhitaryan e Pedro. È, invece, tornato a lavorare in gruppo Riccardo Calafiori, che ha recuperato dall’infortunio al flessore destro.