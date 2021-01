Trigoria, confronto squadra-Fonseca: chiesto il reintegro di Gombar

La notizia dell’allontanamento del team manager Gianluca Gombar, dopo Roma-Spezia di Coppa Italia, ha scosso i giocatori. Questa mattina, prima dell’allenamento, la squadra ha avuto un lungo confronto con Paulo Fonseca per chiederne il reintrego, poiché ritenuto solo uno dei responsabili dell’errore delle sei sostituzioni: a parlare nello spogliatoio sono stati Dzeko e Pellegrini.

Nel confronto durato oltre un’ora tra la squadra e Fonseca, i giocatori, con Dzeko e Pellegrini portavoce, si sono schierati apertamente contro il licenziamento del team manager Gianluca Gombar, non ritenuto il principale responsabile delle sei sostituzioni, chiedendo di reintegrarlo. Secondo i giocatori, la responsabilità non può essere solo delle persone allontanate, ma va ricercata anche nelle persone presenti in panchina dato che Pellegrini aveva notato l’errore e avvertito tutti. Il confronto si è poi trasformato in una discussione tecnico-tattica.

