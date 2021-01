Tiago Pinto: domani alle 13.30 la conferenza stampa di presentazione

Si terrà domani alle 13.30, a Trigoria, la conferenza stampa di presentazione di Tiago Pinto. Il nuovo General Manager della Roma avrà così modo di rispondere alle domande dei cronisti – presenti in sala stampa a ranghi ridotti per via dell’emergenza coronavirus – nel consueto intervento di insediamento.

A quanto risulta alla nostra redazione non dovrebbe essere presente nessun componente della proprietà. Si era sparsa nei giorni scorsi la possibile partecipazione di Ryan Friedkin ma sembra solo una suggestione non confermata.