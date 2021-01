Roma-Sampdoria, MANCINI: «Cresciuti in difesa, merito di tutta la squadra. Vicini a Zaniolo»

Queste le dichiarazioni di Gianluca Mancini, difensore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con la Sampdoria:

MANCINI A DAZN

4 partite su 6 a porta inviolata.

Quando prendiamo pochi gol è merito di tutta la squadra, ci sono state quelle due partite in cui ne abbiamo incassati 4 per volta, cerchiamo di non ripetere quelle prestazioni e restare concentrati per 90′

Rispetto all’anno scorso siete cresciuti in difesa, siete il reparto più interessante della Serie A.

Fa piacere, ma dopo 2 anni sicuramente iniziamo anche a capire cosa ci chiede Fonseca e ci conosciamo meglio tra di noi. Ibanez era forte già quando lo vedevo a Bergamo, Kumbulla lo ha dimostrato l’anno scorso con il Verona e conosciamo il valore di Smalling.

Voi ex atalantini siete i preferiti di Fonseca…

Il mister fa le sue scelte, guarda a come siamo. A Bergamo ho fatto due anni che mi hanno aiutato a crescere.

Zaniolo sta vivendo un momento particolare negli ultimi 2 giorni per via del polverone che si è scatenato.

Lo conosco dai tempi della Fiorentina, ognuno ha la sua vita privata e lui ha la testa sulle spalle, prenderà le decisione giuste per lui. Come compagni gli siamo vicini, viene da due infortuni gravi, in allenamento lavora come un toro ogni giorno

MANCINI A ROMA TV

Vittoria meritata e 3° posto consolidato.

Era importante iniziare bene l’anno, dopo l’anno scorso. Era importante finire bene ed iniziare bene. E’ stata una partita dura, è importante aver portato a casa i punti.

Non avete preso gol..

Quando parliamo di questi numeri è merito di tutta la squadra: dalla pressione in attacco alla difesa. E’ importante così.

Avete avuto la fame di vincerla…

Nel primo tempo la Samp ci ha aspettato molto, in difesa per noi difensori il compito non era difficilissimo ma bisogna essere concentrati al massimo. Con il campo pesante bisogna essere concentrati, con un errore rischi di comprometterla. Siamo stati bravi fino all’ultimo.

Siete cresciuti nell’attenzione.

Sì, purtroppo siamo inciampati in alcune partite brutte, dove abbiamo avuto un blackout. Anche in quei 15 minuti contro il Cagliari, in primis io ho rischiato. Anche l’assenza del pubblico incide, i tifosi all’Olimpico ti spingono a fare il massimo. A volte è difficile, ma se teniamo alta la concentrazione è difficile segnarci.

Devi anche segnare…

Sì, ma bisogna prima difendere (ride, ndr).