Primavera, De Rossi: “Un momento che aspettavamo tutti, la prima squadra ci ha aiutato” (VIDEO)

Dopo un lungo stop, torna in scena anche il campionato Primavera. Domani la Roma affronta la Spal e alla vigilia l’allenatore giallorosso Alberto De Rossi ha parlato ai canali ufficiali del club: “È un momento che aspettavamo un pochino tutti, sia noi dello staff sia i ragazzi. Oltre a tornare all’attività agonistica, si ritorna alla normalità e penso che sia l’obiettivo di tutti, dentro Trigoria e anche fuori”.

“Speriamo che sia un buon inizio per tutti, anche a livello sociale: dare una spinta e riprendere la vita normale – ha aggiunto – . Quest’anno siamo stati aiutati molto dalla prima squadra, l’attenzione è rimasta viva in tutti i ragazzi. Le continue convocazioni anche durante gli allenamenti hanno fatto sì che l’obiettivo di tutti fosse ancora il calcio giocato. Il nostro campionato è stato interrotto, ma c’era quello della prima squadra, che è il primo obiettivo della nostra società e dei ragazzi. Anche una chiamata per un allenamento è un ritorno alla normalità”.