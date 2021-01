Ecco le maglie New Balance. Ci sarà una divisa speciale gialla

(G. SONNINO) – Le partecipazioni sono già state spedite: per l’annuncio del matrimonio tra la Roma e il nuovo fornitore tecnico New Balance è ormai questione di giorni. Dopo la rottura con Nike e in attesa della nomina di un nuovo direttore finanziario, la società dei Friedkin ha definito l’accordo con il nuovo sponsor. Che, rispetto al passato, offrirà delle novità che faranno felici i tifosi. Oltre a una collezione di scarpe dedicata e alle tradizionali tre maglie (rossa la prima, bianca la seconda, blu col lupetto la terza), la Roma avrà anche una quarta divisa. E proprio come Fonseca, anche il club sembra appassionarsi alla moda, cedendo alle tendenze 2021, che fanno del giallo il colore dell’anno. Una quarta maglia gialla, dunque, che conterà su una collezione ad hoc interamente dedicata alla Roma e che sarà utilizzata dalla squadra ad ottobre, per un evento particolare, unico: un’ipotesi che circola è che possa trattarsi di una celebrazione per il ventennale dello scudetto del 2001. Intanto ieri si è svolta una nuova udienza del processo sul licenziamento dell’ex direttore sportivo Petrachi.

Fonte: Il Tempo