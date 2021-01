Incidente stradale per De Sanctis: operato al Gemelli, è in terapia intensiva ma è fuori pericolo e cosciente

Paura in casa Roma: ieri nella notte Morgan De Sanctis, dirigente giallorosso, è stato coinvolto in un incidente stradale. Di seguito gli aggiornamenti:

13.20 – Non sarebbe stato rilevato dalla polizia locale l’incidente stradale avvenuto nella notte a Roma, in cui è stato coinvolto Morgan De Sanctis, il dirigente guiallorosso ricoverato al policlinico Gemelli di Roma. Lo si apprende da fonti della polizia locale. Alla centrale dei vigili non sarebbero arrivate richieste di intervento. È possibile comunque – si apprende – fare una dichiarazione successiva di incidente se non siano stati coinvolti altri veicoli o provocati danni a cose e persone. L’incidente si sarebbe verificato dopo le 22.

Fonte: ansa

11.40 – Secondo nuovi dettagli, dopo l’incidente subìto ieri De Sanctis dove ha riportato fratture multiple alle costole e dorsali, è stato sottoposto ad un intervento in cui è stata asportata la milza. Il ds giallorosso è cosciente, la situazione è ora sotto controllo e sarà monitorata nelle prossime 24 ore.

11.25 – L’intervento, come aggiorna il portale dell’esperto di calciomercato, ha reso necessaria l’asportazione della milza.

Fonte: gianlucadimarzio.com

11.20 – L’incidente è avvenuto su via Cristoforo Colombo, fa sapere l’edizione online del quotidiano: intorno alla mezzanotte l’auto Hyundai su cui viaggiava si è ribaltata. Inizialmente il dirigente si è recato a Villa Stuart per i primi controlli, poi è stato trasportato all’ospedale Gemelli. L’ex portiere in queste ore è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a seguito di un’emorragia all’addome, l’intervento è riuscito e si trova in terapia intensiva. Ha riportato anche la frattura delle costole.

Fonte: ilmessaggero.it

11.10 – Come aggiunge l’edizione online del quotidiano, le sue condizioni sono state giudicate serie, De Sanctis ha subìto un colpo alle costole e c’è stato bisogno di ricorrere a un intervento chirurgico, ma viene per fortuna escluso che il dirigente sia in pericolo.

Fonte: Iltempo.it

11.05 – Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute di De Sanctis sono forniti dall’emittente: il ds della Roma è stato operato, ma è fuori pericolo.

Fonte: Teleradiostereo

11.00 – C’è preoccupazione in casa Roma:come riferisce l’emittente radiofonica, il dirigente giallorosso Morgan De Sanctis ieri in serata è rimasto coinvolto in un serio incidente stradale ed è stato trasportato al Policlinico Agostino Gemelli.

Fonte: Centro Suono Sport