Crotone-Roma, BORJA MAYORAL: «Sempre pronto ad aiutare la Roma»

Queste le dichiarazioni di Borja Mayoral, attaccante della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Crotone

BORJA MAYORAL A SKY SPORT

“Questa è la prima doppietta in campionato, ne avevo fatta già un’altra in Europa League. Sono molto contento per i due gol, ma anche per la vittoria della squadra che non era facile su questo campo”.

Ora metti in difficoltà Fonseca, difficile metterti in panchina alla prossima.

“Io lavoro sempre in ogni allenamento, ogni partita che posso giocare. Poi l’allenatore decide, ma sono pronto sempre per giocare e per aiutare la squadra”.