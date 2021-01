Calciomercato Roma, Scambio Dzeko-Sanchez, Tiago Pinto a Milano: salta l’affare

Prima trasferta di mercato da General Manager della Roma per Tiago Pinto che da ieri si trova a Milano per discutere con l’Inter del possibile scambio tra Dzeko e Sanchez che sta infiammando l’ultima curva della sessione invernale. Il dirigente giallorosso anche oggi si trova a Milano e sono attesi sviluppi nelle prossime ore sulla trattativa con i nerazzurri, nella quale si è parlato anche di un possibile inserimento di Pinamonti o Radu.

LIVE

15.50 – Allo stato attuale le trattative per lo scambio Dzeko-Sanchez tra Inter e Roma sono finite. Dzeko resta a Roma, Sanchez a Milano: le percentuali che i due attaccanti cambino maglia sono ora pari a zero, questo filtra da tutti i protagonisti della vicenda. Perché non è semplice colmare la differenza economica tra gli ingaggi al lordo dei due calciatori. E l’escamotage immaginato ieri sera di inserire un altro calciatore nell’affare – si è parlato di Pinamonti e Radu – non è di semplice applicazione per i costi correlati.

Fonte: gazzetta.it

15.45 – “Giornata calda”, aggiunge Alfredo Pedullà su Twitter, e si continua a lavorare senza sosta, ma “non su può andare oltre questa sera”. È previsto in serata, infatti, il rientro di Pinto nella Capitale.